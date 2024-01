Alquila una habitación en Lanzarote y lo que le acaban dando es de traca: cada día va a más 

Los abusos por los alquileres cada día van a más, ya que a diario se conocen nuevos episodios que deberían sonrojar a quienes los provocan. El último en conocerse ha sido en Arrecife, un municipio que se encuentra en la zona este de la isla canaria de Lanzarote.

Le ocurrió a un turista que alquiló una habitación compartida que vio a través de la plataforma Airbnb, pero que cuando llegó se encontró con una realidad muy diferente: estaba el local lleno de tiendas de campaña.

Este espacio tenía un precio de 25 euros la noche y directamente no era ni el mismo en el que se anunciaba en un primer momento. Tal y como relató al portal Biosfera Digital, "en la reserva aparece una dirección, que luego resulta ser otra distinta para despistar".

Además, en la entrada de este lugar conocido como coworking hay un cartel que dice lo siguiente: "No se debe dar explicaciones a los vecinos y personas de fuera sobre este coworking. Los vecinos no quieren turistas. No permita que entren al local. No son amigos".

Desde COPE Lanzarote han hablado con Elisabeth Merino, concejala de Turismo del ayuntamiento de Arrecife, que ha se ha quejado de esta estafa y ha asegurado que esto no se puede permitir.

“Por la información que se publica esa plataforma puede estar ofreciendo una información totalmente engañosa a los turistas, por lo tanto, toda actividad alojativa tiene que ser sujeta a una autorización previa que otorga el Cabildo y el Gobierno de Canarias”, ha afirmado a dicha radio, remarcando que este "no es el modelo de actividad turística que deseamos para la capital y Lanzarote”.