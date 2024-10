Alquilan el apartamento más barato de Helsinki y al llegar la sorpresa es generalizada

La usuaria de TikTok @claris.persan ha alquilado junto a una amiga el "apartamento más barato" de Helsinki y el resultado es para frotarse los ojos y verlo dos veces. Ella es una apasionada de la comida y en Finlandia ya ha probado bocado, pero necesitaba un sitio donde pasar la noche.

La sorpresa ha llegado cuando la 'vivienda' alquilada resultó ser el camarote de un barco. Esa ha sido la comidilla del vídeo en las últimas horas, pues no es habitual, por lo menos en España (ni siquiera en la costa, aunque excepciones habrá), alquilar como vivienda temporal un camarote.

Normalmente, las personas suelen tirar por una habitación de hotel u hostal o un apartamento turístico (un tema de debate que sigue sobre la mesa con la llegada de Airbnb). Pero ellas han estado encantadas hasta el punto de que han utilizado la ironía y el sarcasmo, acordándose de la situación complicada de la vivienda en España.

"¡Perdona! ¿Cuánto pagas por tu alquiler?", ha preguntado su compañera a modo de interpretación actoral. "Pues 800 euros, ¡pero vivo en Malasaña!", ha respondido Clarice, dando comienzo a la obra cómica.

"Es recogidita, pero está bien, me sirve para lo que quiero. Tengo un escritorio para trabajar y puedo invitar a amigos, tengo tres camas. Sin lugar a duda, mi parte favorita es el baño: mirad que forma conjunta, la última moda, la ducha conjuntada con el váter, muy cómoda, si me estoy duchando y me entra un apretón... Ya está", ha ironizado.