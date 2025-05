Dice que quien hace esto no sabe comer un yogur "con elegancia" y el lío es sideral: el "90%" lo toma así

La cuenta de TikTok @protocoloyetiqueta.es ha provocado encendidas reacciones al contar cómo se debe comer un yogur si se quiere hacer "con elegancia". Según subraya, el 90% de la gente lo hace así y lo está "haciendo mal".

"Parece simple comer un yogur con elegancia, ¿verdad? Pero no lo es. Primer paso: cuando destape un yogur, nunca se lleve la tapa a la lengua. Lo tiene que destapar y dejar esta en la parte de los descartes", empieza explicando.

"Por cierto, el plato es esencial porque de esta forma si se cae algo lo hará sobre el plato y no sobre los vestidos o el mantel", advierte.

"Segundo paso: nunca se come con una cuchara de sopa, siempre lo tonemos que tomar con una cuchara de postre. Ojo con llenar excesivamente la cuchara. Se caerá todo y nos manchará y además cometeremos esta guarrería de dejar cosas lamidas dentro de la cuchara. Para evitarlo, se llena poco la cuchara, se lleva a la boca y se come el contenido entero, dejando la cuchara completamente limpia", insiste.

En el tercer paso son muchos los que fallan: "El yogur nunca se coge y se levanta y se lleva hacia la boca. Todos aquellos elementos que vamos a comer con cubiertos tienen que permanecer sobre el plato".

"Por último, nunca repele todo el yogur y empiece a hacer esos ruiditos molestos alrededor. Una vez que ha terminado de comer el yogur cuchara detrás del yogur con el mango siempre hacia la mano dominante indicando que ya hemos terminado", apunta.

Entre los comentarios que ha generado esa publicación destaca el de una persona que dice: "Cuando no tengo cuchara lo abro me lo pongo en la boca y lo aplasto para que me entre entero a la boca".

"Dudo que en una cena o comida de protocolo me vaya a comer un yogur", apunta otro. Y uno más: "Comer un yogur es bien simple, tanto protocolo lo único que se consigue es no disfrutar del yogur".