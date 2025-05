Un escocés aterriza en España, se mete en el centro de Madrid y se ve obligado a pedir ayuda por un deporte que jamás ha visto

Lucas J (@lucaskjes) vive en Madrid desde algo más de año y medio, pero hasta ahora no había visto algo así. Un día cualquiera, paseando por el barrio de Usera, cerca de la Caja Mágica, se cruza con una pista al aire libre en la que dos chavales, armados con raquetas, disfrutan de un día soleado peloteando un rato. Una escena normal para los vecinos, pero que despierta la curiosidad de este escocés, quien no duda en sacar su móvil, grabar ese momento y subirlo a TikTok, donde lanza una pregunta clara: "¿Qué deporte es este?".

Unos segundos después, ya en modo selfi, Lucas J se graba caminando por las calles del distrito de San Fermín mientras intenta describir lo que ha presenciado: "Acabo de ver por primera vez un híbrido entre tenis y squash. Creo que es un deporte español", explica. Lo suelta con esa mezcla de duda y fascinación de alguien que se encuentra con algo que no ha visto en su vida. “Parece bastante divertido. No tengo ni idea sobre esto, pero ahora me apetece probarlo", comenta antes de pedir ayuda para descubrir el nombre de este deporte. Luego se despide con lo que ya es, sin quererlo, su sello personal: “Hasta soon.”

Las respuestas no se hacen esperar. Casi todos coinciden en lo mismo: es frontenis. Hay quien lo dice sin rodeos, quien lo explica con detalle y quien se anima a puntualizar que no tiene nada que ver con la pelota vasca porque no se juega ni con pala de madera ni con la "pelota piedra". Otro comenta que también se juega en Miami y lanza una lista de países para demostrarlo. Alguien le responde que tampoco es para tanto y así, sin que nadie lo haya buscado, la pregunta de un escocés da pie a una pequeña clase colectiva con correcciones, datos y algún que otro roce.

Lucas, por su parte, no dice nada más. No responde a los comentarios, no corrige a nadie, no entra en debate. Solo lanza la pregunta, desaparece y deja que los demás se apañen. Como debe ser. El vídeo, por cierto, se grabó en el Frontón Público Municipal del distrito de San Fermín. Una pista pública, con sus muros verdes, su farola triste y unos chavales peloteando que no sospecharían que acabarían en TikTok porque un escocés se limitó a preguntar en la red social china a qué deporte estaban jugando.