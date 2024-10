Alucina con lo que hace, según asegura, "la gente de Sevilla" con el papel higiénico

La usuaria de TikTok @amaiaconde_ ha provocado una multitud de reacciones en esa red social al contar lo que le han dicho que hace "la gente de Sevilla" con el papel higiénico. Y plantea varias dudas que le han surgido al respecto.

"¿Qué le pasa a la gente de Sevilla con el papel de baño? Es un tema que ya hay que comentarlo. Es que este tema me trae loca, tengo muchísimas preguntas. Aquí en Sevilla la gente tira el papel con el que tú te limpias a la papelera, a la basura, en vez de al váter, al inodoro", empieza diciendo.

"Yo tengo muchísimas cuestiones que quiero resolver: para empezar, ¿lo hace todo el mundo? ¿Es tan común como me habéis hecho pensar o en verdad no y sólo lo hace gente y otra gente no? Luego, cuando voy fuera, en plan a comer fuera de casa, discotecas o que sea... ¿tengo que hacerlo o no?", pregunta.

"En caso de que tenga que hacerlo, ¿me lo van a pedir expresamente a través de un papelito porque no es tan común? En plan un cartelito que ponga: por favor, tiren los papeles a la papelera y no al inodoro", prosigue.

Además, tiene dudas de otra índole: "Y luego también me surge la duda de: la gente que tira el papel a la papelera, en vez de al inodoro, ¿solo tira el papel con el que se limpia por delante? Porque el papel con el que te limpias por detrás... huele más. En ese caso, ¿las papeleras que tenéis en casa son cerradas? Porque la mía es abierta, entonces yo no lo hago".

La usuaria se pregunta por qué sucede eso: "¿Es cuestión solamente de que no se atasquen los baños o hay algo más detrás? Y si es eso, ¿por qué en el resto de España no se hace? ¿Es que acabo el resto de España tiene los váteres diseñados de una manera más ancha?". La mujer acaba subrayando "no es una burla", sino dudas reales, por lo que pide "que nadie se lo tome a mal".

En los comentarios, algunos usuarios aseguran que es verdad. "Es porque antiguamente iban a Pocetas, aún hay casas que tienen poceta, yo vivo en Sanlúcar y es así. No podemos tirar el papel porque se hace un mazacote dentro de la poceta", dice antes de explicar que "la papelera es cerrada y se cambia varias veces a la semana, y ahí va todo, el del 1 y el del 2 jajajajajaja".

Otro usuario señala: "Los mayores que se criaron en el centro de Sevilla y en casco antiguo normalmente lo tiran a la papelera porque había muchos atascos y así había menos problemas. En sitios públicos te lo suelen pedir por la misma razón, los atascos".