Alucina cuando su pareja estadounidense le explica el verdadero significado de "you're welcome"

La usuaria de TikTok ecuatoriana Estefanía Tipan (@estefaniatipan20), que sube vídeos junto a su pareja estadounidense James, ha publicado un vídeo después de descubrir el verdadero significado de "de nada" que poco o 'nada' tiene que ver con el que se le da en la lengua española.

"Me acabo de enterar de que 'you're welcome' NO significa de nada", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 2,2 millones de visualizaciones y 161.000 'me gusta'.

Su pareja estadounidense ha razonado que básicamente significa que le estás diciendo a la otra persona "te voy a continuar dando esto en el futuro, como si 'eres bienvenido a mis servicios o ayuda'".

"Le dices que en cualquier momento que necesites yo voy a hacer esto por ti", ha proseguido explicando, aclarando que es una descripción técnica y que se usa, a pesar de que no se quiere decir de esa manera.