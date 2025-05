El hombre con el cociente intelectual más alto de España revela lo que les pasa a muchos superdotados: "Prefería adelantarme a lo que venía"

Cada uno vive la experiencia escolar de una forma muy concreta. Sin embargo, para una persona superdotada esto puede ser incluso más particular por su mera condición intelectual. Es el caso de Ramón Campayo, el hombre con el coeficiente intelectual más alto de toda España. "Me aburría tanto en clase que prefería releer y adelantarme a lo que venía", ha explicado en Con P de Podcast. Mientras sus compañeros iban por el tema 23 del libro de Historia, él se encontraba repasando por segunda vez el temario.

En la actualidad, es campeón del mundo de memorización rápida -diez veces-, tiene un IQ de 194, es fundador del sistema Speed Memory y autor de seis best seller que se han traducido en la gran mayoría de idiomas del mundo. Para Campayo, el colegio fue un trámite donde pocas cosas lograban hacerle feliz. "Lo que me gustaba, se me daba muy bien", explica en el podcast discerniendo sus asignaturas favoritas donde podía aplicar sus virtudes: matemáticas y física.

Lleva dos décadas enseñando a otros cómo aprovechar y potenciar su memoria para que, lo que él hacia de manera natural, pueda servir como una herramienta para que otros consigan mejores resultados en sus campos. Para ello, es importante entender que el método tradicional de estudio es un camino que no se adapta a todos por igual y que, en ocasiones, otras herramientas son más útiles para los alumnos.

"Yo trataba de estudiar en clase. Iba con el libro, escuchaba al profesor y a la vez iba leyendo lo que venía después", explica Campayo que lleva desde 2003 acompañando a otras personas a lograr un mejor rendimiento de memorización. Una hazaña que compagina con sus diferentes qué haceres y que ha logrado hacerse un hueco en los numerosos campos que domina por el esfuerzo un talento con el que se le bendijo desde que nació.