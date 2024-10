Alucinan al ver lo que se ha llevado de casa un vecino afectado por la DANA en Cádiz

La pedanía de Guadalcacín, una entidad autónoma del municipio de Jerez de la Frontera, en Cádiz, ha sido una de las zonas de Andalucía más castigadas por el paso de una DANA que ha dejado el primer muerto en territorio andaluz y cerca de un centenar en Valencia y Castilla-La Mancha, las áreas más golpeadas por una gota fría devastadora.

Lluvias torrenciales, calles convertidas en ríos... las intensas precipitaciones que ha dejado la DANA a su paso por Jerez de la Frontera ha azotado con fuerza en la Guadalcacín con más de 100 litros de agua concentrados en muy poco espacio de tiempo, durante el que se han vivido momentos complicados. Como el desalojo de medio centenar de vecinos por las inundaciones de sus viviendas, que ya han podido volver a sus domicilios cerca de la medianoche de este jueves.

Sin embargo, horas antes del regreso, cuando el agua alcanzaba metro y medio de altura y las 30 ó 40 familias de Guadalcacín que han tenido que dejar sus casas sin conocer la gravedad de los daños provocados por las inundaciones, una reportera de Jerez TV ha encontrado en plena calle a un vecino de la pedanía, Valentín, un conocido residente de la entidad local por su trabajo como animador musical, según el diario La Voz del Sur, y que ha decidido ponerle buena cara al mal tiempo.

Valentín, al salir de su casa anegada por un metro y medio de agua, no se lo ha pensado dos veces: entre escoger si sofás y sillas, si una maleta con algo de ropa o documentos importantes, él ha pensado que el objeto más valioso para llevarse de casa sería una olla con albóndigas caseras que acababan de cocinar. más útil una olla de albóndigas en salsa que su esposa acababa de cocinar. “Dentro del huracán Mitch este que ha venido, había que salvar algo, y yo me he llevado las albóndigas… que además eran en salsa, no en tomate”, explicó divertido a los reporteros locales.

"Dentro de la pena que hay aquí, porque hay mucho jaleo, mucho de to'..., he cogido las albóndigas, que además son en salsa, que no eran con tomate", ha bromeado. Un poco de humor que ha alcanzado la categoría de viral después de que el usuario @josegarciantt publicase el vídeo en la red social 'X', el antiguo Twitter: "Tantas horas de directo en televisión cubriendo la DANA están dando momentazos como este en Jerez TV", dice en un tuit que suma 'Me Gusta' por minutos y que algunos han comparado con el que grabó un grupo vecinos durante la erupción del volcán de La Palma.