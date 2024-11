Álvaro Pombo define a Abascal de una forma indiscutible y señala lo que debería pasar con Vox

El escritor Álvaro Pombo, reciente Premio Cervantes, ha definido de una forma indiscutible al líder de Vox, Santiago Abascal, y ha dejado bien claro lo que, en su opinión, debería pasar pronto con Vox.

En una entrevista en El Español, Pombo reconoce que a él Vox "nunca" le "ha sonado bien" y deja claro que le gustaría que "se integraran en el PP".

"Creo que deben resolver algunos de sus planteamientos… Por ejemplo, en inmigración. Aunque con esto no digo que España deba asumir cualquier tipo de inmigración irregular", señala.

"No podemos recibir una avalancha de inmigrantes irregulares. Yo los veía, se ponían en la Plaza de España con las maletas. No tenían nada que hacer. Alguno de ellos, desesperado, robaba una cartera. No tenía para comer, no tenía la posibilidad de encontrar un empleo", reflexiona el escritor.

"En ese contexto, supongo que yo también robaría una cartera", admite antes de especificar que él es partidario de que Vox se integre en el PP porque su idea de la política es integradora.

"La izquierda española ha sido siempre una familia que se pelea. Es una sopa que no es digerible. La izquierda se divide, se divide, se divide y se divide… Ahora esa lucha ha llegado también a la derecha española. Y es perjudicial para el país, igual que lo es la fragmentación de la izquierda", insiste.

De hecho, Pombo define a Abascal de forma inapelable: "Abascal es un hombre del PP: allí se formó".