Angy Fernández replica a la perfección a los que dicen que las nuevas generaciones son de cristal

La actriz y cantante Angy Fernández ha publicado su primer libro, Bonito desastre, en el que se sincera ampliamente sobre temas tan al día como el sexo y la salud mental. A pesar del miedo que sintió al principio cuando le propusieron escribirlo, hasta que se vio preparada.

En una entrevista concedida a la revista Magas, de El Español, ha hablado larga y tendidamente sobre los principales temas de los que habla en su libro, dedicado especialmente a su madre, con quien permanece un poderoso y bonito vínculo.

Preguntaba sobre la salud mental y si las nuevas generaciones pueden aportar un enfoque nuevo en esta cuestión, no ha escatimado en dar su opinión. De hecho, ha expresado en el citado medio que "antes no se hablaba de salud mental" y, además, "si ibas a terapia, era algo malo".

"Nuestros padres no han podido sanar porque no han tenido las herramientas. Ahora nos toca a nosotros", ha afirmado. Sin embargo, ha razonado que esta nueva generación arrastra "lo que nuestros padres no sanaron" y "todo lo de este mundo tan rápido".

"Me jode que nos digan que somos la generación de cristal. NO debería decirse tan a la ligera: nosotros empatizamos con nuestros padres, que lo pasaron muy mal y no tuvieron lugar donde abrirse y poder sanar sus cosas", ha confesado. A pesar de ello, cree fuertemente que "para todo el mundo es complicado gestionarse" y no por ello hay que "invalidar" al prójimo.

Ha hecho especial ahínco en las redes sociales: "Ahora tenemos tantos estímulos que la cabeza nos puede petar con las redes sociales, parece que hay que hacer cosas todo el rato y, que si no estás en las redes sociales, no existes...".