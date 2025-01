Antonio Resines, que siempre ha votado al PSOE, revela ahora a quién votó en las últimas elecciones

Antonio Resines se ha convertido en tendencia en España por sus palabras sobre el PSOE y sobre el rumbo de la izquierda en el país. En una entrevista con Iñako Díaz-Guerra en El Mundo el actor ha cargado contra el nuevo partido socialista y sus socios.

El intérprete ha afirmado que siempre ha votado al PSOE y que siempre ha sido socialdemócrata y no tiene problema en decirlo "pero, por primera vez, en las pasadas elecciones europeas no le voté y voté a Izquierda Española. No sacamos muchos votos, pero ahora prefiero buscar otras soluciones porque hay cosas que hace este Gobierno, no el PSOE sino el Gobierno, que no me gustan nada".

Para Resines "el gran problema de esto es que el Gobierno de Sánchez hace cosas que, sencillamente, no son de izquierdas" y el gran "problema" son "los pactos con los nacionalistas".

"Los nacionalismos van en contra de todo en lo que yo creo. Me molesta profundamente cuando se habla de que es 'un gobierno progresista'. Habrá gente que lo será, pero hay dos partidos que son claramente de derechas de toda la vida: PNV y Junts. De derecha dura en el caso de Junts. Y tampoco me parece bien que se sirva uno de los votos de Herri Batasuna, que es gente que no me interesa nada en absoluto tener cerca", ha señalado Resines.

El periodista le ha corregido y ha dicho que el partido ahora se llama Bildu. De la izquierda abertzale ha dicho que por mucho que supuestamente hayan cambiado "hasta que pidan perdón públicamente por todo lo que hizo ETA no tienen ningún valor para mí. Y no lo han pedido".

"Como socialista, no entiendo esos acuerdos. Los nacionalismos a mí no me interesan nada porque no se puede ser de izquierdas y nacionalista, coño. Nos ponía malos ser nacionalistas españoles y ahora, de repente, está de puta madre y somos nacionalistas. Alegría. O sea, ¿por qué se le da más a Cataluña que a otros?", se ha preguntado.

Tras criticar los pinganillos en el Congreso ha dicho de Sánchez que lo conoce y se lleva bien con él "pero el Gobierno socialista está haciendo cosas que no son de recibo y son patéticas".

"Ahora me van a meter en el saco de Lambán y Page, ¿pero acaso no tienen razón Lambán y Page? Pues ya está. Si no hay presupuestos, es el momento de convocar elecciones y a ver qué pasa porque no tiene ningún sentido la situación actual, hay un Gobierno que no está gobernando. Y ya me callo, ya verás cuando salga esto...", ha zanjado el actor.