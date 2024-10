Anuncian así su nuevo restaurante en Ponzano y dejan indiferentes a muy pocos

Ponzano, la zona del centro de Madrid conocida por ser punto de reunión de los jóvenes de clase media alta que viven en la capital, llena de restaurantes, bares de copas y punto de peregrinaje de los fans del afterwork, ya tiene un nuevo establecimiento.

Por todos los madrileños es sabido que el vaivén de locales en Ponzano no cesa nunca, con cierres silenciosos y aperturas por todo lo alto, y esta vez ha sido la próxima apertura del restaurante Not from Italy la que ha dado de que hablar.

¿El motivo? Una divertida valla publicitaria que han puesto en la que será la entrada del local para anunciar su cercana inauguración, un eslogan que ha llamado la atención de los transeúntes.

Así, la tuitera Raquel Peláez (@RaquelPelaezG) ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una fotografía de la valla que le ha enviado por Instagram su amigo @dolcito.

"Este no es el típico bar que han montado tres pijos. Lo han montado cuatro", se puede leer con letras rosas sobre un fondo amarillo como original lema publicitario del nuevo establecimiento, que será un local de trozos de pizza.

"Ponzano", ha tuiteado la tuitera, haciendo referencia al estereotipo de que todos los locales de esa zona están cortados por el miso patrón y tienen los mismos dueños: chicos jóvenes con dinero.

Una crítica a la que se ha sumado gran parte de la comunidad tuitera: "Que pesadez de barrio de bares de cayetanos modernos"; "Se llamará 'La que arma líos', para pasar noches canallitas entre gyoazas, tartar y baos"; "Bares canallas de postureo afterwork".