Arrasa con la cómica reacción que tiene su hermano a las noticias de la viruela del mono

La pareja de hermanos Álvaro y Javier, conocidos en TikTok bajo el perfil de @mongeritos, han publicado la reacción qeu ha tenido Álvaro al ir enterándose de las noticias que llegan de la viruela del mono.

El joven se lo ha tomado ya con humor, tal y como se puede ver en este vídeo que graba Javier desde el sofá y en el que se pueden ver las irónicas reacciones que tiene.

"Ha llegado la viruela del mono, yo he acabado tan cansado de todo que ya he adoptado la filosofía de que no me importa nada, ayer estuve pensando que la cojo, me transformo en un mono y me protagonizo yo solo una nueva trilogía del Planeta de los simios o soy un nuevo César, Álvaro, el rey de los simios", se puede escuchar a su hermano.

Javier entonces le dice que le puede llamar loco, pero que esta enfermedad no tiene estos síntomas precisamente. Su hermano no le hace mucho caso e insiste en relatar en voz alta sus ideas ficticias.

"Es que ya no puedo más con una pandemia todo el día para arriba y para abajo, con la OMS y con que es un peligro, yo ya no puedo más. La cojo y me transformo en simio, que es mi animal favorito y me voy con ellos a saltar de liana en liana", acaba diciendo.

El vídeo en cuestión de menos de un día ha superado ya las 200.000 reproducciones y los 300 comentarios, donde muchos usuarios se han reído con la forma en la que ha tenido de quejarse y las frases utilizadas por él durante el vídeo.