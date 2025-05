Su vecino le deja esta nota en la puerta invitándola a salir y esta es su reacción

La creadora de contenido Avi Rodríguez (@_avirodriguez) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok leyendo la nota que le ha dejado uno de sus vecinos en la puerta de su casa para invitarla a salir.

"Ayer vuelvo a mi casa, me encuentro con esto. No soy bueno escribiendo notas, pero tampoco soy bueno ignorando que sos hermosa. Soy tu vecino, el séptimo B, avísame si estás para tomar algo", ha leído la tiktoker.

"Bajo firmo con el número y el nombre. Mateo, vos no sabés quién soy yo, ¿no? Evidentemente no me conoce porque si no, nunca hubiese hecho esto. ¿Qué me parece mal? Yo no te conozco. O sea, no, chico, es por eso", ha relatado la influencer.

"¿Sabes que Mateo es el segundo nombre de Ricky el encargado? El tema es que es todo muy divertido hasta que yo, o sea, déjame tu Instagram, le tengo que escribir por WhatsApp, no va a suceder", ha reflexionado Rodríguez.

"Ahora, también está la posibilidad de que Mateo tenga la edad de Porcel, no tiene foto en WhatsApp. A todo esto yo diciendo el nombre. Como que ahora la realidad es que un poco de miedo me da porque ahora que estoy pensando, ¿cómo? ¿Yo te sabe en qué departamento vivo? Al final no sé si es tan divertido", ha concluido la tiktoker.