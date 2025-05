Va a la peluquería más cara de Suiza y los comentarios se cuentan por miles por la misma razón

El creador de contenido @oussama_e7 ha publicado un vídeo sobre un servicio de peluquería en Suiza, país en el que aterrizó hace ya un tiempo y al que saca el máximo partido contando sus aventuras allí.

"Hoy me voy a cortar el pelo en una peluquería de lujo, vamos a ver qué hay dentro", ha expresado al principio del vídeo, en el que ha enseñado la entrada de Portofino, el local en cuestión.

Según ha descrito en el vídeo, se ha tratado de la peluquería más cara de la zona. "Estoy en la zona de espera y me han dicho que en dos minutitos me tienden, mientras aquí tenemos un catálogo de relojes que no podré comprarme en toda mi vida", ha expresado mientras enseñaba todo a cámara.

El servicio no le ha decepcionado en lo absoluto, todo un lujo. Le han lavado el pelo con un "masaje increíble" antes de pasar a la faena del corte de pelo y el afeitado, que tampoco se ha alejado de lo prometido.

"Acabo de terminar y ha sido increíble, me he sentido millonario durante unas horas", ha concluido Oussama, que no ha revelado el precio en el vídeo, pero los usuarios se han podido hacer una idea en los más de 1.000 comentarios.

"Eso me lo hago yo mismo igual de bien en casa... Y gratis", ha comentado un usuario. Algunos han razonado que "le han tomado el pelo" y otros le han restado importancia al ser el típico servicio que se consume una vez en la vida.

