Un camarero pide a los clientes que dejen de quejarse de esto que hacen habitualmente y desata un tremendo debate

El popular hostelero conocido en redes sociales como @Abrigaca ha publicado un vídeo haciendo una petición a aquellos clientes que acuden no solo a su bar, sino a cualquier local de hostelería que, aunque sea mínimo, ha generado cierta polémica en los comentarios de TikTok.

Con su habitual carisma, ha comenzado advirtiendo de a quién se está dirigiendo: "Si eres cliente de un bar o restaurante habitualmente este mensaje es para ti. Los camareros y hosteleros queremos que normalicéis una cosa".

Y esa "cosa" es "pagar por lo que consumís". "Venís a la caja a pagar las cosas u os llevamos las cuentas a la mesa y os sorprendéis porque os cobramos cosas que habéis pedido y consumido", ha razonado.

"¡Oh, me han cobrado el alioli, qué ratas! ¡Oh, me han cobrado 10 céntimos por el hielo del café, madre mía! ¿Me vas a apuntar los panecillos que te he pedido de más?", ha recreado el camarero.

A partir de ahí ha expuesto sus razones y argumentos y pide que se debe entender que todas esas cosas no les salen gratis, o como bien ha comparado, "no nos florecen en el campo en el restaurante y nos florecen panecillos". "Hay cosas que si las piden, las tienes que pagar y no tenéis que hacer el papelón en la barra", ha explicado.

"El principal negocio de un bar es general dinero, si yo quisiera regalarte cosas, te invitaría a mi casa a comer", ha rematado. El vídeo ha generado más de 100.000 visualizaciones, 4.000 'me gusta' y casi 1.000 comentarios de todo tipo en el que se ha debatido el asunto.

"Pero cuando pido la hamburguesa sin lechuga vale lo mismo", "explicadme por qué cobráis el hielo del café y no el de la Coca-Cola" y otros ejemplos parecidos han sido las respuestas más repetidas.