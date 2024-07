Arrasa al contar las "frases espectaculares" que ha oído a un joven en un tren de camino a Valencia

La usuaria Valeria Castro, @Noval33t en la red social X, ha compartido con sus seguidores las frases que estaba diciendo un joven a una chica mientras viajaban en el mismo vagón de un tren de camino a Valencia.

"Voy a ir haciendo un hilo de frases espectaculares que le está diciendo un chaval a una chavala en el tren: 'En esta vida, o tienes personalidad, o te comen viva", ha relatado.

Ha recopilado frases como que "lo que más le molesta a tus amigas es verte progresar", "tienes que trabajar tu autoestima y vivir tu verdad" o "me levanto todos los días a las 5 de la mañana y trabajo en mí y en mi cuerpo para no ser un puto gordo". Algo no muy lejos de lo que piensa el conocido influencer Amadeo Llados.

La usuaria también ha contado que el protagonista ha dicho que él está haciendo "un training" para "generar ingresos pasivos teniendo varias cuentas". "Necesito saber por qué están sentados juntos teniendo esta conversación porque no son pareja (ella ha mencionado al novio un par de veces)", ha detallado en uno de los tuits.

Según ha relatado, el joven trataba de convencer a su acompañante a que mejorara sus finanzas y su fuerza de voluntad para seguir prosperando: "A mí me salvó el cambio de mentalidad".

Tras ello, volvió a compartir otra frase que soltó el joven: "Yo ayer subí en el estado una tontería: 'nunca es suficiente cuando se busca la excelencia' y me escribieron amigos que hacía mucho que no me hablaban. Me dijeron, tío, que sepas que me mola un montón lo que estás consiguiendo. Eres un ejemplo".

Después de contar la larga conversación que han mantenido durante el trayecto a Valencia, la usuaria ha cerrado el extenso hilo asegurando que se había quedado "en silencio". "Mi cerebro egocéntrico tiene miedo de que alguien le haya pasado el hilo y me descubra y me descuartice. O peor, que me dé todavía más la fucking chapa", ha sentenciado.