Arrasa como pocos al enseñar el WhatsApp que le ha mandado su padre en plena graduación

La usuaria de Twitter @mariaajesus_11 ha conseguido que uno de los mensajes que ha compartido en la red social del pájaro azul se haya hecho muy viral tras mostrar la conversación que mantuvo con su padre en plena graduación.

Según explica a este medio, en un primer momento, su padre, Blas, le escribió para avisarle de que ya estaban sentados en los asientos habilitados en los que se colocaban los familiares de los estudiantes.

"¿Estáis sentaos?", preguntó preocupada la joven. Algo a lo que su progenitor respondió afirmando de que sí. "Y fresquitos, uuff", ironizó, por el calor que hacía.

Pero lo realmente llamativo sucedió cuando una de las profesoras cogió el micrófono y ofreció un discurso durante la graduación. La estudiante le contó a su padre que lo que le había pasado con esa docente: "Fue la que me suspendió con un 4,9".

Algo a lo que el progenitor reaccionó, dos minutos después, de una manera que está haciendo las delicias de Twitter. "No le he hecho palmas", aseguró, justo antes de que la protagonista le respondiera con un "así me gusta".

La conversación que han mantenido padre e hija se ha hecho muy viral en redes sociales. La publicación acumula más de 4.000 me gusta y muchos usuarios no han dudado en responder de la misma forma:

Que máquina 😂👏🏻 — Hasbullandalú ۞ (@pepelucm94) June 30, 2023

Podríamos ser perfectamente mi padre y yo — 🌼 (@GarciiaViic) July 1, 2023