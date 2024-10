Arrasa con la respuesta que da a este vergonzoso correo: la historia da para reflexionar mucho

La usuaria de TikTok @claudia.fontanals ha impactado a cientos de miles de personas al mostrar el supuesto email que le ha mandado su jefa un día que ella se encontraba mal. El desenlace real de la historia da para una profunda reflexión.

"Os vengo a enseñar un mail que me acaba de mandar mi jefa", empieza diciendo antes de comenzar a leer: "Hola Claudia, sé que son las diez de la noche y que no te encontrabas muy bien hoy".

"Efectivamente, llevaba trabajando desde las 8.00 y he parado media hora para comer y llevo dos días con un resfriado tremendo", aclara ella antes de proseguir con el correo: "No obstante, de verdad que necesito que termines el proyecto que teníamos para hoy".

"Spoiler: no trabajo en medicina, no depende la vida de nadie de mí, no opero a corazón abierto, no aterrizo aviones, no pasa nada si el proyecto no está", aclara.

Y el correo sigue: "Recuerda que no quieres ser una fracasada y que has trabajado mucho para llegar hasta donde estás hoy. Por supuesto, si no lo haces me decepcionarías mucho y por descontado te veré como una conformista. Así que manos a la obra y déjate de excusas, que con excusas nunca llegó nadie a ningún lado. Me avisas cuando lo tengas".

"Yo no sé tú, pero me he quedado de piedra cuando he leído este mail y lo primero que se me ocurre es denunciarla al comité de ética de la empresa, llamar a los servicios sociales y a todo el mundo que haga falta, porque esto me parece una falta de respeto, me parece que me está hablando fatal y por supuesto el tono está completamente fuera de lugar", dice la usuaria.

Luego desvela la verdad de la historia: "Y lo hubiera hecho si no fuera porque mi jefa resulta que soy yo. Resulta que son las diez de la noche, me he dado cuenta que llevo trabajando desde las ocho de la mañana, que me he dado media hora para comer y que llevo dos días constipada. Me he dado cuenta de que estaba teniendo esta conversación conmigo misma".

"Y he decidido escribirme este mail porque así es como hubiera sonado si lo hubiera mandado otra persona. Y hubiera pensado todo lo que os acabo de decir: que ya la estaría demandando a todos los lugares demandables", insiste.

"Pero soy yo y esa conversación sólo estaba pasando aquí, no estaba pasando en un correo. Pero yo la he hecho correo porque nos tenemos que hacer conscientes de las conversaciones que tenemos con nosotras mismas y estoy convencida de que tú muchas veces has tenido conversaciones incluso peores contigo en las que te has hablado peor que en este correo", prosigue.

La usuaria subraya que "nuestro cerebro no diferencia lo que pasa aquí de lo que pasa fuera" si no se lo hacemos ver.

"Esa conversación es tan real como este mail, da igual si está solo dentro o fuera. Y te animo mucho a utilizar esta herramienta de pasar la conversación que estés teniendo aquí a un mail y te lo mandas y le das una vuelta a qué pasaría si tú recibieras este mail porque no mereces recibir estos mails ni hablarnos así", aconseja.