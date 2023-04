Arturo Valls desvela lo que hizo Wyoming cuando un directivo quiso echarle de 'Caiga quien caiga'

El presentador Arturo Valls ha recordado la delicada situación profesional que vivió cuando entró a trabajar en Caiga quien Caiga, el programa que disparó su popularidad.

En una entrevista en la Cadena Ser, le han remarcado: "La cosa no pintaba nada bien al principio, porque llegaste a despertar recelos entre alguna persona responsable del programa".

"Lo recuerdo como algo doloroso", ha admitido Valls, que ha recordado que los reportajes que le encargaban "eran como convocatorias que no brillaban mucho".

"Temas ahí como, por ejemplo, un río que olía mal. Entonces tenías que cubrir aquello. Me acuerdo que la gente cantaba: 'El río Segura huele a mierda pura'. Entonces era como el gran hit del reportaje. Aquello no brillaba", ha admitido.

"Entonces la dirección consideró... que esa llamada fue durísima. Recuerdo todavía la frase: 'Eres un reportero de segunda en un programa de primera'. Me temblaron las piernas. Yo solo, en un piso de Madrid ahí en La Latina", se ha sincerado.

"Lo emocionante fue que hubo una especie de motín, que los reporteros y Wyoming Pablo Carbonell, Edu Arroyo, el director en ese momento, consideraron que había que darme una oportunidad, que confiaban en mí y cerraron filas con los cargos más altos", ha celebrado.

Valls ha admitido también que él nunca ha tenido esa "obsesión" por llegar a ningún sitio, ni esa meta, por lo que tampoco guarda rencor de aquello.

"Me he encontrado con ese directivo y él ha bromeado con esto. Me dijo: 'Vaya ojo tuve'. Es verdad, hay que reconocer, que igual ellos estaban echando un pulso a la dirección y me utilizaron a mí. A lo mejor no fue la única razón por la que se plantaron. Porque fue: ¡Oye, si Arturo se va nosotros también".