Asegura que este pan de Mercadona es una maravilla: "En otros supermercados no lo tienen"

El usuario de TikTok @nutri.rixi.25, popular en esa red social por su contenido especializado en alimentación, ha alabado uno de los panes que venden en los supermercados Mercadona.

"Para que luego digáis que sólo hablo mierda del Mercadona. Pedazo de panecillos que vende aquí el amigo Juan Roig", dice mientras enseña una bolsa de unos panecillos muy populares de la panadería del gigante valenciano.

"Es que, no sé si la gente se fija en los ingredientes, pero contiene hasta un 10% de pura masa madre, cosa que en otros supermercados estos panecillos así que venden no los tienen", destaca.

"Sí que tiene antioxidante E300, pero vamos, que es vitamina C, con lo que ningún problema de ingredientes", insiste.

Por eso, asegura que les da un "10 de 10": "Si hay que dárselo a Mercadona pues hay que dárselo. Si hace las cosas bien se dice. Siempre transparencia".