Así le han pedido en un restaurante que deje propina: el asunto tiene miga

Dejar propina en los restaurantes es algo casi obligatorio en muchos países, donde el sueldo de los camareros depende en buena parte de la generosidad de los clientes. En España, esa práctica no está extendida y si se produce suele ser por un gesto del comensal, aunque algunos establecimientos están intentando importarla.

La usuaria de la red social Threads @astridcsa ha publicado una foto de cómo le pidieron en un restaurante de Buenos Aires, en Argentina, que dejase propina. Y el asunto ha provocado un intenso debate.

Como se puede ver en la foto, la clienta pidió la cuenta y le trajeron el ticket con el detalle del precio de cada plato. Y al final se puede ver un concepto llamado "propina no obligatoria".

En la parte inferior del papel se aclara: "Ticket no válido como factura". "Así te piden la propina en un lugar para comer del Mercado de San Telmo 👇🏼👇🏼👇🏼 ¿Opiniones?", ha preguntado la usuaria.

Y ha provocado posiciones de todo tipo. A algunos usuarios les parece muy correcto. "No te piden, te sugieren. Si te parece bien aceptas, si no te cobran y vos dejas lo que querés", dice uno.

En el mismo sentido, otro señala: "Ahí aclara que es un ticket no válido como factura y que la propina es NO OBLIGATORIA. Por ende a la hora de pagar podes descontar la propina y no abonarla... pero teniendo en cuenta que es la mayor ganancia de los mozos, el 15% de tu gasto total no es mucho si el trato fue bueno pero bue.. .a quejarse de llenos!!".

Otros, en cambio, consideran que el detalle no es bonito. "Calculo que se dan el lujo de pedir la propina de ese modo por la ubicación del lugar, un turista lo paga seguro. 🤷🏻♀️ Cualquiera, encima sin factura, todo mal", dice una usuaria.

Y otro: "Odio que hagan eso!!! Me molesta que me obliguen a hacer algo que no es obligatorio! Si me atienden mal no dejo nada!".