Así responde a lo que dicen de los jóvenes y se lleva miles de aplausos

La usuaria Missandie (@missandieftw) ha publicado un tuit en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, haciendo una pregunta con la que se ha llevado el aplauso de toda la comunidad tuitera.

Todo se ha iniciado por un primer tuit del usuario Stephano (@_plazasanmartin), quien trabaja en el departamentos de Recursos Humanos de una empresa y ha criticado que los jóvenes no contestan a las llamadas telefónicas.

"De verdad que los jóvenes ya no contestan las llamadas. Llamo a los números que pusieron en los CVs que mandaron para postular a una vacante de practicante y ninguno responde", ha censurado el tuitero.

Por su parte, Missandie ha citado al tuitero para darle una ovacionada respuesta: "¿Nadie va a hablar de las 10 llamadas a la semana que te llegan de números spam? Porque oye, quizá eso les influye a los jóvenes para no coger el teléfono".

"Yo ya no lo cojo si no conozco quién me llama, me he cansado de cogerlo y que me conteste un contestador seguido de un pii", ha añadido la tuitera, describiendo con su contestación el sentir de mucha gente.

La respuesta de la tuitera ha sido tan aclamada que ha llegado ya a superar el millón de visualizaciones y los 23.000 me gustas, además de contar con múltiples respuestas de usuarios que están en la misma situación.

"Ya no cogemos el teléfono aunque nos vaya la vida en ello", ha comentado un tuitero, quien ha adjuntado la captura del titular de una noticia en el que se lee: "Un senderista perdido ignora las llamadas de los rescatadores porque eran de un número desconocido".