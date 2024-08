Así responde Tania Llasera a por qué no fue a la boda de Jordi Cruz

El jurado de MasterChef Jordi Cruz se casó este sábado con la empresaria brasileña Rebecca Lima, con la que ya tiene un hijo. Tal y como cuenta la revista Hola, al enlace acudieron famosos del mundo de la tele y de la gastronomía.

La que no fue seguro al enlace es Tania Llasera, que coincidió con Cruz en la edición de los famosos del exitoso concurso de TVE. Ha sido ella misma la que ha contado que no fue invitada.

"A mí no me han invitado. Yo no sé si tienen algo contra las rubias que han escrito libros de cocina pero igual es que soy una amenaza para su buena cocina, una amenaza, no sé... que yo sepa no he recibido invitación", ha comentado.

Justo antes había señalado que otros compañeros de su edición como Álvaro Muñoz Escassi o Daniel Illescas sí que habían sido invitados al enlace, celebrado en la Costa Brava.

Por último ha querido felicitar a los novios: "Ya tener un hijo juntos es como estar casados diría yo o incluso peor, pero bueno, han querido hacerlo y me parece fenomenal. Un beso a Rebecca y un beso a Jordi, felicidades".