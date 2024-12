Así es como los venezolanos resuelven: se queda sin gas y esta es la solución para ducharse

La creadora de contenido Miriam (@miriamcamino) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál ha sido la solución de su novio venezolano cuando se han quedado sin gas en casa.

"Storytime: estamos en España y acaban de cortar el gas. No hay agua caliente por una avería. Pero como mi novio es venezolano resuelve con un tobito -cubo- calentando agua y nos vamos para la ducha", ha contado la tiktoker.

"Yo como soy española digo: bueno, no me ducho. Pero él no me deja porque tengo pacuso -mal olor-", ha manifestado la influencer en el vídeo, el cual ha alcanzado las 263.000 visualizaciones y los 35.000 me gustas.

"Tú no te hubieses duchado, un español no se hubiese duchado, pero un venezolano calienta agua y vamos, para ducharse", ha afirmado el novio, mientras lleva hacia la ducha un cubo repleto de agua caliente.

"Los venezolanos son los únicos que sobrevivirían a una guerra. Es que están preparados para todo y, además, sobreponiéndose, con buena actitud. Y con bromas y todo, con chalequeo", ha concluido la creadora de contenido.