Ayuso dice que "ETA sigue viva" y Gorka Landaburu da la respuesta más sonada e inesperada

Gorka Landaburu, periodista y víctima de ETA, ha dejado una de las respuestas más sonadas a las polémicas palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mencionó el pasado jueves sobre la banda terrorista.

Tras un acto por el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la dirigente autonómica compartió un tuit de lo más comentado. "Hoy están en el poder. En el País Vasco y en toda España", aseguró.

"Blanqueados ante muchos jóvenes; presentados ante ellos como 'renovación' tras largos años de poltrona del PNV. Por eso ETA sigue viva y tiene más peligro que nunca", justificó.

Ayuso explicó que lo hacen "pactando con el Gobierno de Sánchez mientras lleva terroristas convictos en sus listas y sin renunciar a ninguno de sus fines". "La independencia, la ruptura de España, el anexionarse Navarra y otras provincias españolas y francesas, y la imposición de un régimen totalitario", expuso.

Un mensaje que ha provocado más de 2.000 comentarios y, uno de ellos, el de Gorka Landaburu, que no dudó en reaccionar usando unos términos de lo más contundentes. "Miserable con obsesión enfermiza. A Ayuso parece que le gustaría que ETA existiera", ha recriminado.

"Es evidente que ella no ha vivido lo que muchos hemos vivido y sufrido. No tiene ninguna credibilidad ni ética ni moral", ha sentenciado, en un tui con más de 3.000 me gusta.