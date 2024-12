Belén Esteban aparece por sorpresa en una cena de empresa y los deja a todos boquiabiertos

La creadora de contenido Andrea Ruiz (@andreaaruiz) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha enseñado la inesperada situación que ha vivido al colarse en una cena de empresa: ha aparecido por soprresa Belén Esteban.

En concreto, se trata de la cena de empresa de la compañía catalana de trabajo temporal Quality temporal, en la que la tiktoker ha asegurado que se coló y que gracias a eso pudo vivir "lo más random" que le ha pasado este año.

El el vídeo, el cual ha alcanzado ya las más de 815.000 visualizaciones y 84.000 me gustas, se ve como entra de manera repentina Belén Esteban con un micrófono en la mano y al ritmo de la canción Si antes te hubiera conocido de la cantante Karol G.

Según ha explicado la creadora de contenido, la famosa presentadora acudió a la fiesta para hacer de DJ y animar el evento, un trabajo que consiguió cumplir con creces, basta con escuchar las risas y ver la cara de felicidad de los invitados para cerciorarse.

"La mejor fiesta de Navidad DE MI VIDA"; "Por favor, si alguien de mi empresa ve esto, que lo haga posible"; "Me llega a pasar y me pellizco para comprobar que no estoy en uno de mis sueños", han comentado algunos de los usuarios.