Burger King Ecuador reacciona de la mejor manera a un llamativo error de su community manager

El Burger King Ecuador ha reaccionado de la mejor manera a un error de su community manager, que retransmitió un vídeo en directo mientras estaba de fiesta pensando que estaba en su cuenta personal.

La empresa publicó un comunicado para explicar lo ocurrido: "Sabemos que nuestro community manager se tomó muy en serio lo de estar on fire y terminó transmitiendo en vivo una fiesta que no estaba en el menú. En Burger King hasta los Reyes cometen errores y, y bueno, ¿quién no ha tenido un desliz en el after?".

"Apoyamos a nuestro community manager porque cada falla es una oportunidad para aprender. Además, todos sabemos que las mejores historias empiezan con un ¿te acuerdas de aquella vez...?", terminaron el mensaje publicado en rede sociales.

A este comunicado han reaccionado multitud de empresas, como Netflix o la Kings League de América apoyando al responsable del Burger King Ecuador. Además, communitys manager de otros países como España, Colombia, Paraguay o Argentina le han apoyado con mensajes divertidos.