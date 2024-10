Carlos Baute dice que va a intentar no hablar de política y soltando esto de España

El cantante Carlos Baute ha ofrecido una entrevista al programa de TVE Plano General en la que, pese a decir que no quería hablar de política, ha terminado dejando bastante claro lo que piensa de temas como la amnistía.

"Eso tiene que ser un juicio. Creo en los juicios y los jueces. Esa amnistía yo no la daría. Yo no creo, y así si me hablas de política, que voy a tratar de no entrar, España es superrica", ha señalado.

Carlos Baute ha apuntado que él tiene un tío vasco. "Mis primos son Iker, Andoni, Iratxe. Tenemos esa... Qué bonito. Yo veía a mi tío que jugaba pelota mano", ha relatado el artista.

"Fui mucho al centro vasco en Venezuela, al hogar canario, a la hermandad gallega. Y hablaban en gallego, en euskera. Eso es espectacular", ha razonado en sus declaraciones en el programa de TVE.

Carlos Baute ha explicado que él tiene muchos amigos catalanes, pero él no cree "en la división". "Creo en que esa España, si hay una comunidad europea de tantos países que se unen, cómo se va a desunir España", ha zanjado.

Posteriormente, al ser preguntado por el periodista Jenaro Castro por el feminismo, el artista ha asegurado que él no cree en el feminismo. "No, no creo. Creo en la mujer", ha expuesto.

Más tarde, tras nombrarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que "démosle paso a una mujer" y, tras oír el nombre del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha definido como "el próximo".