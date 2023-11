Carmen Lomana entra de lleno en el debate de la amnistía lanzando este 'dardo' contra Yolanda Díaz

La televisiva Carmen Lomana se ha sumado al debate de la amnistía y ha sido dura como muy pocas veces con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, tras salir adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En su columna semanal en La Razón, la empresaria ha dedicado el artículo a la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones. "A Yolanda Díaz, como a todos los de izquierdas, se le llenó la boca con la palabra 'progresista', 'democracia', 'feminismo'... en un discurso apocalíptico en el que se presentó como la salvadora de nuestra patria, de nosotras las mujeres", ha señalado.

Lomana cree que esa "arrogancia" y "el desprecio hacia todos los que no piensan como ella contradice su orgullo como la gran defensora de la democracia". "La fobia hacia Feijóo y hacia el PP resulta, como mínimo, insoportable", ha expuesto.

"Lo único que tengo claro es que para nada han explicado el tema de la amnistía, del que evitan hablar o presentan como la gran maravilla para la convivencia en España. ¿Convivencia? Más de media España aborrece a Sánchez y a sus socios, y han creado una tensión y división desconocida en los 40 años de democracia", ha añadido.

La empresaria también ha destacado la perseverancia de Sánchez "cuando algo se le mete en la cabeza". "No tiene el mínimo escrúpulo para conseguirlo. Dinamita la ética, la moral, la vergüenza. No tiene ningún remordimiento por no cumplir la palabra dada", ha razonado.

"No necesitamos «machitos» salvadores. Ya nos valemos nosotras solitas. Me crié, me repiten, en una dictadura, pero jamás me sentí manipulada, ni vi coartada mi libertad para hacer lo que me diese la gana. Siempre he sido muy libre, tanto de soltera como casada y después como viuda", ha defendido, poco antes de dejar claro que no necesita "socialistas que me salven ni que me dirijan con estúpidos argumentos".