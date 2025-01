Carmen Lomana entra de lleno en la polémica y habla así sobre lo ocurrido con Lalachus en las Campanadas

La televisiva Carmen Lomana ha dedicado su artículo de los sábados en Egos a la polémica que ha suscitado la estampa de la vaquilla del Grand Prix que Lalachus sacó en las Campanadas de TVE.

"Parece que todo vale contra los cristianos y que la palabra respeto no existe", ha iniciado la empresaria, antes de dejar bastante clara su opinión sobre el tema. "La última noche del año, la presentadora de Televisión Española Lalachus mostró una imagen del Sagrado Corazón de Jesús cambiando su precioso rostro por una cabeza de vaca, todo ello pagado con nuestro dinero", ha señalado.

"Es hora de mostrar que las burlas a la religión de millones de personas no son aceptables ni se deben consentir. Son cobardes, y jamás se atreverían a hacerlo con otras religiones como la musulmana, porque saben lo que podría ocurrirles", ha criticado.

Carmen Lomana ha defendido que "no es cuestión de censura o de ser o no creyentes, es cuestión de respeto". "No son aceptables, en una sociedad que se precie y presuma de ser inclusiva y respetuosa, estas ofensas", ha indicado.

"Estamos viendo en los últimos tiempos una creciente tendencia a trivializar y menospreciar las convicciones religiosas de los cristianos", ha criticado la empresaria en el artículo.

Lomana ha instado al presidente de RTVE, José Pablo López, a "pedir disculpas ante la bochornosa burla vista en Nochevieja" y ha mirado más allá, culpando a Moncloa de estar detrás de ello.

"Todo esto es una provocación incendiaria dirigida por nuestro Gobierno para seguir dividiendo a esta gran nación que es España, capaz de matarse como ninguna otra en guerras civiles. Hermanos contra hermanos", ha acusado.