Carmen Lomana habla de cómo se lleva con Ayuso y revela el comentario que le hizo que "le sentó fatal"

La empresaria Carmen Lomana ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que ha hablado de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el comentario que le hizo que "le sentó fatal".

Al preguntarle por la dirigente madrileña, Lomana ha asegurado que suele verse en muchas ocasiones con ella. "Somos amigas. La quiero mucho a Isabel", ha explicado la televisiva.

La empresaria ha revelado que suelen hablar de cosas de chicas y le ayudó a preparar un plan de alimentación que cree que ha seguido al pie de la letra y ha obtenido "notables resultados".

Pero lo más llamativo es la reacción que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid tras hacerle un comentario sobre su pareja. "No viene a casa a hablar de política, aunque a veces yo le digo lo que me gusta y lo que no. Ya le dije que no me gusta su novio. Eso le sentó fatal", ha reconocido.

Al ser preguntada si es de derechas, Lomana ha confesado que no. "Yo voté a Felipe González la primera vez que ganó. Soy una persona liberal, que voto lo que creo que le conviene a mi país en cada momento", ha señalado.

"Soy abierta, tolerante, nada sectaria. Antes, la izquierda era así, aunque creo que ahora son los más intolerantes del mundo. En esa izquierda progresista, culta, que todos soñábamos, se ha metido la izquierda podemita, rabiosa, que solo quiere enfrentar a todo el mundo", ha añadido.

"Esa izquierda no me gusta", ha explicado, antes de hablar de su buena relación con Juan Carlos Monedero. "Soy amiga de la gente que me cae bien y que pienso que es buena. No soy intolerante", ha justificado.