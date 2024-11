Carolina Marín habla así de lo que está pasando en Valencia y provoca división de opiniones 

La jugadora de bádminton Carolina Marín ha provocado división de opiniones en las redes sociales por el mensaje que ha enviado sobre lo que está ocurriendo en Valencia, después de que la DANA haya causado más de 200 muertos.

Marín ha reaccionado a una publicación de El País en la que se informaba de que miles de personas están saliendo desde Valencia a las poblaciones del sur afectadas. "Son voluntarios, deseosos de ayudar en las labores de limpieza y de suministro de comida y agua. Se organizan solos, a través de grupos de Telegram o de Whatsapp", explicaba ese periódico.

Al verlo, Marín ha celebrado la actitud solidaria de los españoles y se ha quejado de la gestión política de la catástrofe.

"Frente a los políticos, el orgullo de la gente. Unos eliminaron recursos y fallaron en la prevención, otros tampoco demuestran estar a la altura. Mientras, las personas dando lo mucho o poco que tienen por ayudar a los demás. Solidaridad", ha escrito la deportista.

Ese mensaje ha provocado el aplauso de una multitud de personas, que están de acuerdo con lo que dice la jugadora, pero también críticas de quienes creen que mete a todos los políticos en el mismo saco y no diferencia entre quienes están gestionando mejor o peor.

Carolina Marín no es el único rostro conocido que se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Valencia. El actor Antonio Banderas ha escrito: "¿Por qué no envían a los pueblos valencianos afectador por la DANA helicópteros del ejército con comida, agua y medicina? ¿Por qué no zapadores para abrir vías, centros de comunicación portátiles, hospitales de campaña?".

"¿Por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos? ¿Por qué?", ha añadido el actor.