Choque frontal entre José Carlos Díez y Xavier Sala i Martin: al segundo tuit todo se va al garete

Los economistas José Carlos Díez y Xavier Sala i Martin han tenido un tenso encontronazo en X (antes Twitter) a cuenta del llamado cupo catalán, es decir, sobre la financiación de Cataluña.

Díez ha explicado en televisión que Sánchez quiere compensar el cupo catalán con un fondo de solidaridad y que es "en parte para no cabrear en Bruselas" y ha puesto de ejemplo de Asturias "que perdería un 23% de sus ingresos".

A esta publicación ha respondido Sala i Martin, profesor en Columbia y miembro de la primera junta directiva de Joan Laporta en el Barcelona, diciendo que en 2017 "estos economistas dijeron que una Cataluña independiente era insostenible porque dependía económicamente de España. Ahora resulta que sin la aportación monumental de Cataluña, las CCAA españolas se van a la ruina", ha señalado.

Aquí ha respondido de nuevo José Carlos Díez, que ha afirmado que "buena parte del PIB de Cataluña se genera en el resto de España y gracias al comercio los catalanes tienen mejores salarios".

Y después ha usado ya palabras mayores y ha llamado "jeta" al economista catalán: "Esto es lo que este jeta burgués cuenta en Harvard pero a los catalanes les dice que se independicen para que sean más pobres. En fin".

Sala i Martin le ha dicho que él da clases en Columbia y no en Harvard, que no es burgués ya que sus padres eran maestros de escuela y que él no puede hablar de jeta. Por último ha remarcado: "El argumento del superávit comercial no supera el primero de carrera. Adjunto un artículo de 1999. Lee y aprende".

Pero aquí no ha quedado la cosa. "Jeje yo si no te importa digo en mi X lo que me de la gana y tú además de un jeta eres un looser. Adeu", le ha espetado José Carlos Díez en respuesta.

"Mi querido José Carlos: entiendo que tu falta de argumentos te lleve a substituir inteligencia por insultos y que tu patológico deseo de hacerte el listo te lleve a hacerlo en inglés. Pero si quieres insultar en inglés, al menos hazlo sin faltas de ortografía: se escribe loser!", le ha replicado Sala i Martin.

¿Que si hay más? Por supuesto. "Usa el catalán en su tierra y para su misión indepe pero con sus alumnos de Latam, cuando le pagan conferencias o cuando fue presidente del Barça para jugar con el Madrid usa el español como es lógico y es preferible usar 'sustituir. Eres un loser", ha insistido José Carlos Díez.

Sala i Martin ha tirado de la RAE, donde pone que se acepta el uso de "substituir" como él lo ha hecho y ha lamentado que Díez no hable más idiomas: "El mundo se divide entre plurilingües y monolingües. Los pluris dominamos varios idiomas y no nos avergüenza utilizarlos. Los monos solo uno y, a pesar del orgullo con el que paseáis vuestra ignorancia, algunos ni siquiera domináis uno!".

Y como ya ninguno de los dos sabe dónde ha empezado la discusión, José Carlos Díez ha tirado de madridismo y de Negreira: "El mundo se divide en los que somos del Madrid y los del Barça como tú. Cuando murió Franco teníamos 6 copas de Europa más que vosotros. Cruyff, Guardiola, Messi, Negreira.. y ahora tenemos 10 más. Lo dejo ya, los indepes sois un coñazo. Adiós loser".

Y, ya por último, Sala i Martin ha tenido a bien hacer un resumen a su manera de lo ocurrido: "Pregunta XSiM: ¿cómo se compagina el 'si Catalunya sale del régimen común, Asturias perderá dinero' con 'el déficit de la balanza fiscal catalana es un invento de los indepes?' Respuesta JCD: 'Eres un loser y el Madrid tiene más champions'".