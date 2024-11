Compara los fideos instantáneos españoles con los chinos y este es el veredicto

El creador de contenido Wangou Qiu (@wangouqiu), un tiktoker conocido por probar comida asiática, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social comparando los fideos instantáneos españoles con los chinos.

"Hoy vamos a comprar estos fideos instantáneos españoles contra estos fideos instantáneos chinos. El precio más o menos es el mismo, 1,80 euros", ha comenzado el tiktoker, aunque el bote de fideos chinos es considerablemente más grande.

Las diferencias de ambos productos empiezan nada más abrir los botes. Por su parte, el bote de fideos españoles lleva en su interior tan solo los noodles y un sobre de saborizante sabor a curry.

Sin embargo, el artículo chino no se queda solo ahí, ya que además de los fideos y el sobre de saborizante, también incluye un sobre de grasilla con sabor a picante y otro de verduritas deshidratadas, así como un tenedor de plástico.

"Que ya me dirás tú qué chino come con tenedor, pero bueno. Ya me podrían poner unos palillos", ha comentado el creador de contenido en tono divertido, antes de subrayar que ninguno de los dos productos "es muy sano".

"Las verduritas con el agua caliente se hidratarán y al menos parecerá un ramen o unos fideos un poco más decentes", ha comentado, haciendo referencia al bote de fideos instantáneos chino.

Y, al fin, llega la hora de probarlos. Tras verter dentro de los mismos recipientes agua hirviendo, añadirles cilantro a ambos "para darle más sabor" y esperar tres minutos, el tiktoker da su veredicto.

"De sabor la verdad está bien, sabe a curry pero sin más. Eso sí, la textura de los fideos me gusta mucho", ha expresado el creador de contenido después de probar los noodles de marca española.

En cuanto a los chinos, Wangou ha sentenciado: "El sabor de este es bastante más fuerte, pero no en el mal sentido, sino simplemente más aromático. Es como más "un plato de verdad" y no comida instantánea".