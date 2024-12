Comparte lo que le ha supuesto vivir en Valladolid: achaca a Madrid algo clave

El creador de contenido venezolano Carlos Dávila (@carlossdavila08), que acumula actualmente 300.000 seguidores en TikTok, aterrizó en Valladolid hace cosa de dos meses y, tras ese tiempo vivido, ha compartido su punto de vista acerca de lo que ha encontrado bueno y malo de vivir allí.

"Han sido meses increíbles en todo el sentido de la palabra y voy a empezar por las cosas buenas", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado casi 5.000 'me gusta'. Lo primero que ha mencionado y que le ha encantado especialmente es el de la "oferta laboral".

Según ha contado, ha pesar de que haya mucha gente diga que no, sí lo hay. "Es la ciudad más grande de Castilla y León, vienen personas de diversas ciudades de alrededor a buscar oportunidades, pagan bien", ha razonado. Otro punto a favor ha sido la seguridad: "Una ciudad supersegura, mi pareja y yo nos hemos sentido superseguros y es algo que vale la pena: estar TRANQUILOS es increíble".

A diferencia de Madrid, según él, no hay tantas aglomeraciones al ser más pequeña. Por otro lado, el transporte público funciona "increíble". No se ha olvidado de mencionar la tranquilidad y la buena conexión. Entre otros puntos a favor, ha destacado a las personas de Valladolid.

"Son mucho más amables, es una locura, la diferencia es ABISMAL. Son muy abiertos con las personas que vienen, son cálidas", ha opinado.

En cuanto a puntos negativos, ha sido más ligero y lo primero que ha afirmado es que, al ser una ciudad pequeña, la cantidad de ocio es menor. "No es que me interese mucho, pero para el que sí... Es reducida. No hay muchas cosas que hacer", ha dicho.

Le ha sido inevitable hablar del frío de Valladolid. "Es un frío húmedo, cuesta un montón que se seque la ropa", ha añadido. Ha rematado al decir que siente que es una ciudad transitoria para luego ir probando nuevas ciudades.