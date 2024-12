Comparte lo que ha desayunado en esta comunidad autónoma: dice que "en ningún lugar del mundo" es mejor

Pocas veces un desayuno típico había dando que hablar en redes sociales. En las últimas horas un tuit de @ElMagoBotas_ donde dice que Andalucía es la comunidad autónoma española donde mejor se desayuna ha generado un importante revuelo en X, la red social de Elon Musk.

"El desayuno es el mayor patrimonio de Andalucía. En ningún lugar del mundo se desayuna así de bien", ha afirmado junto a una fotografía donde se puede ver café, zumo y varios molletes con jamón.

Como siempre, en los comentarios hay de todo, los que sí apoyan su publicación, los que dicen que en otras partes de España —como Valencia o Extremadura— también se hacen muy buenos desayunos y los que piden que no enseñe ese tipo de cosas por si se ponen de moda entre los turistas y sube el precio.

El autor de la publicación ha añadido otro comentario: "Para los que insultáis y habláis de mí sin saber, sí que he viajado (he estado en más de 40 países) y he vivido en 4 distintos. Simplemente daba mi opinión".

Y ha finalizado: "Vuelvo a repetir que en mi opinión no hay otro sitio donde se desayune tan bien como en Andalucía. Pero pa gustos, colores. Entiendo que cada uno piense como le venga en gana. Saludos".