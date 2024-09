Compra mochis en un supermercado asiático y esto es lo que se acaba comiendo sin darse cuenta

La usuaria de TikTok @martatzguerra ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que se graba probando por primera vez unos mochis de sabores que ha comprado en un supermercado asiático, pero ojo: no todo lo que se lleva a la boca es comestible.

"Me he comprado esto en un supermercado asiático y nunca los he probado", ha comenzado la tiktoker el vídeo, mientras enseñaba una caja de mochis con sabor a mango y otra con sabor a crema de leche.

Pero la sorpresa ha venido más tarde, cuando la usuaria además de los mochis también ha abierto una bolsita rellena de polvos que había en la caja, y los ha echado por encima de los mochis pensando que era galleta picada.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que lo que había en el interior de la bolsita no era galleta, sino unos polvos para la humedad que ni tan siquiera son comestibles, algo de lo que la usuaria no ha sido consciente.

Por suerte, sólo ha probado levemente los polvos, ya que al metérselos en la boca en seguida se dio cuenta de que tenían muy mal sabor, así que continuó comiéndose el resto de mochis sin ingerir el polvo.

Esta equivocación ha provocado las risas entre los usuarios, llegando incluso a la red social X, donde la tuitera Paula (@paulaflorecilla) ha publicado también el vídeo, consiguiendo más de 586.000 reproducciones y 7.000 me gustas.

"No me puedo creer que esta tía se haya comido los polvos de la humedad de los mochis. Estoy a lagrimones", ha manifestado la tuitera.