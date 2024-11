Compra un palet de productos de Amazon devueltos por 1.300 euros: llega lo que se podía esperar

La creadora de contenido Esther Reeds (@esther.reeds) ha comprado un palet de productos de Amazon devueltos valorado en 5.000 euros, pero que ella ha comprado por 1.300 euros y el resultado ha generado muchos comentarios.

Lo ha adquirido a través de una web. Una de las condiciones, en caso de salir decepcionado del palet y querer devolverlo, es que no se puede abrir el plástico negro en el que va envuelto. Es decir, que para devolverlo, no hay que abrirlo, por lo que no se puede comprobar si hay algo mal previamente.

Han sido un total de 17 cajas, muchas han venido rotas y golpeadas. Lo primero que ha enseñado es un robot aspirador y una cafetera que, según ha comprobado, está valorada en unos 290 euros. "Da la sensación de que nunca ha estado abierta", ha expresado en referencia a su caja.

Una vez las ha abierto todas ha ido enseñando cada producto que le ha llegado. De una de las cafeteras ha podido comprobar que, completamente nueva, vale unos 800 euros. "Lo malo es que muchas están viniendo con la apariencia de que están rotas: que si desmontadas, llenas de café, a algunas le faltan accesorios...", ha relatado.

"Estoy un poco en shock porque sí que es verdad que los productos más caros están nuevos, así que yo creo que con eso ya he triunfado", ha concluido en el vídeo, que ha alcanzado casi un millón de reproducciones y 22.000 'me gusta'.

También ha cosechado más de 300 comentarios con opiniones de todo tipo. "No me gasto 1.500 euros sin saber qué compro ni de coña", ha contestado el usuario @lmmorales65. Por otro lado, la usuaria @sarusky ve el problema en que la mayoría de productos "son devoluciones en mal estado".