Cree que lo que le han cobrado por un roscón es una estafa y la pastelería da la campanada con su respuesta

La pastelería Cakes and Go de Sevilla, que tiene uno de los roscones de reyes más famosos de esa ciudad, ha dado la campanada gracias a su respuesta a un cliente que califica de "estafa" y "abuso" el precio de ese producto.

"El 'posiblemente mejor roscón de Sevilla' cuesta 40 euros. Ya os diré si los merecen o no. De entrada el precio me parece un abuso. Mi error fue encargarlo sin preguntar el precio, pero me parece una estafa", afirmó esa persona en una plataforma de valoración.

La respuesta del local, de la que se ha hecho eco la popular cuenta de X @soycamarero, se está comentando, y mucho, en las últimas horas.

"Nuestro roscón de nata cuesta 35 euros para 10 raciones, pesa 1,4 kilos. Si pides mil extras va subiendo el precio. No es igual quererlo sin relleno que uno de pistacho. Espero que cuando quieras un coche no vayas directamente a Ferrari sin preguntar el precio, te aseguro que no estará al precio de un Panda", señalan los dueños de la pastelería.

"Todos los días se aprende algo. Felicidades", rematan en su respuesta, que ha provocado de inmediato una multitud de reacciones, tanto en X como en Instagram.

"Llevo 25 años haciendo el roscón en casa y los precios de las pastelerías artesanas siempre me han parecido baratos. Harina, huevos, levadura, naranja, limón, azúcar, aroma de azahar, leche, canela, almendras, fruta escarchada, luz, tiempo... Una hora. Yo no pago impuestos ni alquiler", dice una persona.

Otro, en la misma línea: "A veces pienso que la gente quiere las cosas regaladas. Pensad en los ingredientes q lleva, su precio en el mercado, agua, electricidad, materiales, mano de obra...Que digo yo que algo tendrán que ganar también, no? Probad a hacerlo en casa y echad cuentas, la pastelería no es barata".

Y otro: "Chacha, pregunta el precio antes de comprar, especialmente si no lo sabes, con más razón si pides que les pongas más cosas al roscón. Es de cajón".