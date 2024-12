Cristina Pedroche se pronuncia en estos inequívocos términos sobre lo ocurrido con Lalachus

Cristina Pedroche se ha pronunciado de forma muy contundente en una entrevista en Hola! sobre las críticas que ha recibido la cómica y colaboradora de La Revuelta, Laura Yustres, más conocida como Lalachus, tras anunciarse que presentará junto a David Broncano las campanadas de TVE.

La presentadora, que despedirá 2024 y dará la bienvenida a 2025 junto a Alberto Chicote en Antena 3, ha sido preguntada por la polémica de las últimas semanas y no ha dudado en contestar de forma inapelable.

"Defiendo a Lalachus y a cualquier otra mujer que hubiera sido elegida para presentar las campanadas. Si la han elegido a ella, por algo será", ha asegurado Pedroche, en referencia a los ataques contra Lalachus.

La presentadora ha reconocido que no la conoce "personalmente", pero le ha dedicado unas emotivas palabras. "Por lo que he visto de su trabajo, me parece una mujer brillante, supersegura de sí misma y lo hace estupendamente", ha señalado.

Cristina Pedroche no ha dudado en ligar lo que ha ocurrido con Lalachus con lo que considera que sigue ocurriendo cada vez que se habla del protagonismo de una mujer en televisión.

"Cuando llegan estas fechas, da igual quién presente, siempre se critica. Desde Ana Obregón hasta Anne Igartiburu...", ha contado, antes de resaltar que "al final, siempre se acaba criticando a las mujeres".

"El problema no es si una tiene un cuerpo u otro, el verdadero problema es la misoginia", ha sentenciado Pedroche. Unas palabras que llegan días después de que la propia Lalachus contestara a los críticos de una forma tremenda: "Me lo paso por el papo porque me hizo sufrir mucho en su día. Siempre he sido una persona muy insegura, hasta cierta edad. Me he sentido la amiga que no se merecía que los chicos se fijaran en ella, que estaba ahí por su gracejo", señaló en una entrevista en El País.