Lalachus usa unas frases que muchos deberían grabarse a fuego para responder a los que la critican

La cómica y colaboradora de La Revuelta, Laura Yustres, más conocida como Lalachus, ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que ha usado unas frases de lo más concretas para responder a los que la han criticado por presentar las campanadas de TVE.

Al preguntarle cómo le han sentido los comentarios, ha asegurado que "me lo paso por el papo porque me hizo sufrir mucho en su día". "Siempre he sido una persona muy insegura, hasta cierta edad. Me he sentido la amiga que no se merecía que los chicos se fijaran en ella, que estaba ahí por su gracejo", ha señalado.

"Al final, lo que tenía ahí tapado era inseguridad. Entonces, hasta que te quieres, hasta que te lo trabajas en terapia, hasta que llegas a los sitios y ves que la gente te quiere como eres, cuando consigues el amor de un chico por cómo eres, cuando tu familia está orgullosa de ti por lo que dices, cuando tus colegas te siguen viendo tal cual eres, te relajas", ha asegurado.

Lalachus ha explicado que antes sí le afectaba. "Sientes envidia, rabia, y sin querer, proyectas esas cosas a gente que no tiene nada que ver, y al final estás enfadada con gente que se cree con derecho a opinar sobre los demás sin mirarse el ombligo, que anda que no tienes tú para cascar. Pero eso pasó y no hay vuelta atrás", ha justificado.

"Si te digo la verdad, el clic fue cuando mi padre cayó, en 2019. Relativizas y ves que te montabas unos castillos en tu cabeza que no tienen sentido. Cuando hay una enfermedad en tu familia y tienes que estar al quite, al pie del camión [sic], te quitas todas las tonterías de encima y te das cuenta de lo que importa", ha expuesto.

La colaboradora de La Revuelta ha reconocido que ella ha sufrido mucho y no sabe "cuántas dietas he hecho: siempre arriba y abajo, adelgacé 30 kilos, hice tratamientos de estética, pero nunca, nunca, me he visto tan guapa como ahora, porque ahora me quiero". "Me veo bien, feliz, contenta. Esta soy yo, este es mi cuerpo y estoy viviendo mi mejor vida", ha sentenciado.