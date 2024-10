Critica la huelga de autobuses y da este consejo

La creadora de contenido Raquel (@raquelbred) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando su forma de reaccionar ante la huelga de autobuses y dando un consejo a sus seguidores.

"Hoy me he levantado a las 5 de la mañana para llegar a clase a las 8 y adivinad qué: he llegado tarde", ha comenzado la tikoker el vídeo, el cual lleva ya 213.000 reproducciones y 10.000 me gustas y más de 400 comentarios en solo cinco horas.

"¿Y sabéis por qué? Porque en mi país, España, los conductores de autobuses han decidido empezar una huelga hoy, en este caso la huelga es para jubilarse antes de tiempo", ha criticado la usuaria.

Ante este escenario, la tiktoker ha reaccionado de una manera muy tranquila y ha compartido con los usuarios de la red social su secreto, aconsejándoles que hagan lo mismo para sobrellevar este tipo de situaciones.

"Cuando yo estaba en el bus, al lado había gente resoplando, buscando... súper enfadados, pero yo me vi alrededor y estaba tranquila. Sabía que llegaba una hora tarde, ¿pero por qué llegaba tarde? Por algo que yo no podía controlar", ha manifestado Raquel.

"Con esto quiero decir que cada uno decide como sentirse en casa momento. Que no os afecten las cosas que no podéis controlar", ha aconsejado la creadora de contenido para concluir.

"Conciencia de clase. Hay que tener empatía, las huelgas son para pelear por derechos y tener un trabajo digno"; "Todos tenemos derecho a reivindicar nuestros derechos", han sido algunos de los comentarios de los usuarios, quienes han criticado su actitud.

"Los conductores lo han decidido asó porque llevan muchos años reclamando sus derechos y siempre les han dado largas, si se ha pedido jubilación anticipada es por la peligrosidad que conlleva la profesión, ya que llevan varias vidas a su cargo", ha explicado otro usuario.