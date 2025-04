Miguel Bosé suelta todo esto y acaba preguntándole a Pablo Motos si se ha pasado: "Esos cretinos..."

Miguel Bosé ha sido duro y contundente en El Hormiguero con lo que él ha llamado globalismo y wokismo. Todo a cuenta de un comentario de Pablo Motos sobre la llegada de las redes sociales.

Ha afirmado el cantante que todo forma parte de un plan de la élite para controlar a las masas: "Ahora se está proponiendo el euro digital. Lo digital es una trampa. Ustedes siempre con cash y dinero en el bolsillo, en casa debajo del colchón".

Ha puesto el ejemplo de China donde se controla a la gente: "Deciden si puedes viajar, si puedes comer aquí. Ellos te van recortando libertades". También ha señalado que "las pandemias, los encierros, el dinero, las fronteras, las políticas" y "todo lo que es el wokismo en general está hecho para el control social".

Esta élite, según Bosé, es el 1% que lo posee todo y que se reúne en Davos: "Esos cretinos, príncipes de mierda, ¿lo habéis entendido bien? ¿Lo vuelvo a repetir?". En este momento, Motos ha querido retomar la entrevista pero Bosé ha dicho: "¿Me he pasado o no? ¿Me he pasado?". "Estamos en directo, no tiene remedio. Si te has pasado, ya ha pasado", ha dicho el presentador. "Creo que me he quedado corto", ha sentenciado el cantante.