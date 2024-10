Critican a un restaurante por no hacerles descuento y la respuesta del dueño se ve masivamente

El restaurante La Corte Italiana, situado en Fuengirola, Málaga, está dando mucho de qué hablar por la contundente respuesta que su dueño ha dado a un cliente que se quejó de que no le habían hecho descuento.

"Fuimos a parar allí a través de la aplicación The Fork con una reserva a través de la aplicación. Se lo dijimos al camarero nada más llegar. Comimos y cuando nos dieron la cuenta ni un descuento ni nada. El precio normal. No volveremos a ir", dice la opinión.

En un vídeo subido a TikTok, el dueño del local es demoledor: "Vamos a ver, la aplicación The Fork la usan los restaurantes para recibir reservas. Luego hay una pequeña parte de restaurantes donde aplican el descuento, pero eso sale en la aplicación. Nosotros nunca tuvimos descuento, no tenemos y no vamos a tener".

"Segundo: me da risa cómo en 2024 hay todavía este tipo de gente. Gente si así se puede llamar, porque para mí son ratas, infelices y podría seguir, porque eso son. Es increíble que tú vayas a un restaurante a pedir descuento así, por la cara, sin ningún sentido", se queja.

"Porque es como si tú vas a la farmacia a pedir descuento. Nunca ha pasado eso. ¿A un supermercado vas a pedir descuento? Nunca ha pasado eso. ¿Qué diferencia hay con un restaurante? Nada. Eso es aprovecharse del trabajo de la gente, yo pienso. Me da risa", insiste.

"Llevo todo el verano hasta aquí de trabajo y todavía hay mucho trabajo y estos personajes que vienen a pedirme descuento, así que por favor, si sois así de ratas aquí no sois bienvenidos", concluye.

En los comentarios hay quien aplaude esa respuesta pero también quien la considera demasiado borde. "Tampoco no había necesidad de contestar así. Esa persona a lo mejor se ha sentido engañada. ¿Por qué la palabra rata? ¿Es en serio? Ya me caes mal, una seguidora menos chao", dice una persona.

Otra persona ataca: "Chulo y maleducado". Pero otro lo apoyan. Por ejemplo, un usuario dice: "Trabajo en un restaurante y los que reservan por the fork no se le da menú del día tiene que ser carta. A nosotros esas reservas nos cuestan dinero".