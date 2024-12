Cuenta la escena que ha presenciado en el gimnasio mientras entrenaba: lleva más de 50.000 'me gusta'

Los gimnasios son lugares inhóspitos para mucha gente. La gran cantidad de personas que suelen acudir a ellos, sobre todo durante los meses de septiembre y enero, provoca el fuerte rechazo de algunos.

Es cierto que hay escenas que se producen a diario en algunos de estos espacios para hacer ejercicio que merecerían la pena ser contadas en un libro, podcast o programa de televisión.

Desde un tiempo a esta parte, el uso de los teléfonos móviles ha cambiado por completo las relaciones sociales y en los gimnasios no se queda atrás. Algunas empresas se han visto obligadas a advertir de que está prohibido grabar con el smartphone en sus instalaciones, tras el boom de compartir sus ejercicios en redes sociales.

Pero lo que ha vivido la usuaria @berrettasofi en el gimnasio al que va no tiene que ver con los vídeos, pero sí con el teléfono móvil, y la historia ha dado la vuelta al mundo en cuestión de pocos días.

"Hoy en el gimnasio escuché a uno hacer el Duolingo mientras entrenaba", ha relatado en la primera parte mensaje, sobre un usuario que dejó de entrenar para mejorar el aprendizaje de un idioma.

"Me acordé de un amigo que no importa dónde o cuando nos juntemos él, se pone a hablarle al celular en francés para no perder la racha. Peor que el fentanilo", ha asegurado en el tuit, ironizando sobre el reto diario de mucha gente de conectar con Duolingo.

El mensaje se ha hecho muy viral, con más de 53.000 me gusta y cientos de comentarios: