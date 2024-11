Cuenta indignada (y con razón) lo que le han querido cobrar por una escoba para ayudar en Valencia

Las lluvias torrenciales de la DANA han causado grandes estragos en muchas zonas de España, especialmente en la Comunidad de Valencia. Más de 200 muertos y más de 80 desaparecidos hasta el momento. El pueblo ha unido fuerzas en un acto de humanidad para salir adelante de un desastre natural sin precedentes en España.

Miles de personas, incluidos los servicios profesionales, han sido voluntarios para limpiar las calles y las casas que han sido arrasadas por el agua. Por eso es necesario mucho material de limpieza, además de comida, agua y otros elementos esenciales para sobrevivir.

Entre la esperanza del pueblo, han llegado algunas noticias lamentables de escuchar como el relato de Celia Sanz, una valenciana que fue a comprar a un bazar una escoba para poder limpiar y al ver el precio se ha quedado a cuadros, indignada, y con razón. "¡6,20 euros es lo que me han intentado cobrar por una escoba de recoger! ¡6,20 euros!", ha expresado.

"La semana pasada costaban dos o tres euros, habéis doblado el precio del material", ha proseguido. Para más inri, por una pala de plástico le han intentado cobrar 19 euros. Su discurso ha arrasado: "¿Cómo podéis tener tan poca humanidad? ¡Sabiendo para lo que es!".

"Y ojo, porque no culpo a nadie directamente, yo no sé si es el dueño del bazar que sube el precio directamente o que está comprando el material a un precio más elevado, no lo sé. Solo sé que hay alguien doblando o triplicando el precio de los productos que necesitamos para ir a ayudar a la gente que necesita ayuda", ha concluido.