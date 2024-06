Cuenta lo que le ha escuchado decir a un guía de Madrid a unos turistas estadounidenses

La creadora de contenido Natalia Regge ha contado en TikTok lo que le ha escuchado decir a un guía turístico de Madrid a unos extranjeros de origen norteamericano que estaban en un tour.

"Acabo de escuchar cómo un guía turístico le decía a unos gringos que les estaba ensañando la ciudad aquí en Madrid, en inglés, le decía, a mí siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor mes para estar en Madrid? y siempre digo agosto", ha contado.

Una respuesta que a Natalia Regge le ha sorprendido. El guía ha añadido que, aunque hace mucho calor, toda la gente de Madrid abandona la ciudad y se puede hacer prácticamente de todo sin gente.

La influencer ha comentado que un gringo "se va a infartar" con el calor que puede hacer: "A aparte no hay nada. Estoy súper metida en estas cosas, ganas no me faltaron de decir estás equivocado. Como que el mejor mes para mí es ahorita. O mayo".

Un vídeo que ha dado que hablar, sobre todo entre los madrileños, que le han confirmado que sí es verdad que el mejor mes para estar en la ciudad es agosto porque, efectivamente, es más fácil moverse por la ciudad, salir a comer o coger el coche porque hay menos gente.

"Dime que no eres de Madrid, sin decirme que no eres de Madrid", "Si vives en Madrid SABES que Agosto es mejor mes, hay tranquilidad, el metro casi vacío, las calles sin ríos de gente grosera, sin filas.. no es difícil de entender..." y "pues yo soy de Madrid, y si, el mejor mes es Agosto... menos gente, las noches se esta de lujo..." son algunos de los mensajes que se han podido leer.