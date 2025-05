Acude a Corea del Norte, pregunta a una alumna por su comida favorita y no puede creer la reacción al escuchar 'pizza'

El creador de contenido Ale Salvino, conocido por recorrer el mundo grabando píldoras de la vida cotidiana en lugares poco accesibles, ha vuelto a liarla en TikTok. Esta vez ha sido durante una visita guiada a Corea del Norte, donde ha mantenido una breve charla con un grupo de estudiantes. El vídeo, grabado bajo el estricto control habitual en este tipo de viajes, no ha tardado en hacerse viral.

Todo empieza con una pregunta aparentemente inofensiva: “¿Cuál es tu comida favorita?”. La joven responde con soltura: “Kimchi”. Salvino comparte la suya —“pasta”— y en ese momento, ella se ríe con una mezcla de vergüenza y simpatía, como si no supiera muy bien si era una respuesta “correcta”. Pero lo mejor llega después. Cuando menciona la palabra “pizza”, las dos estudiantes se miran con cara de póker, como si les acabaran de hablar en klingon. No hay risa, ni sorpresa, ni reconocimiento: solo desconcierto. Que la pasta pase con nota, vale. Pero lo de la pizza… parece no sonarles de nada.

La conversación sigue con otro momento que ha terminado de coronar el vídeo. Al preguntarles si sabían algo sobre Argentina, uno de los alumnos no se lo piensa y responde con orgullo: “I’m a supporter of Messi”. Y claro, las redes han estallado. Porque sí, en uno de los países más herméticos del mundo puede que no hayan oído hablar nunca de la pizza, pero Lionel Messi se las ha apañado para colarse hasta allí.

La escena, de apenas unos segundos, ya acumula miles de visualizaciones y ha desatado reacciones de todo tipo. Algunos alucinan con la falta de referencias globales básicas; otros celebran la naturalidad con la que los chicos responden. Sea como sea, lo cierto es que el clip deja una imagen clara: en Corea del Norte puede que no sepan lo que es una pizza, pero tienen muy claro quién lleva el 10.