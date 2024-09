Cuenta lo que le está costando conseguir una cita en la sanidad pública y da para reflexionar mucho

El periodista Pedro Blanco ha compartido en un mensaje en la red social X sobre la situación que está viviendo para intentar conseguir una cita para una prueba médica en la sanidad pública.

"El 23 de agosto, mi médico de familia me pidió una ecografía", ha explicado en la primera parte del mensaje, antes de detallar lo que se ha ido encontrando a lo largo del último mes.

"Hoy he vuelto a intentar que me den una fecha para la prueba. Tampoco lo he conseguido", ha relatado en el tuit.

Tras ello, Pedro Blanco ha explicado el motivo por el que todavía no ha conseguido una fecha. "La agenda está cerrada desde entonces y no saben cuándo la abrirán", ha señalado.

"Pero qué escándalo lo de Edmundo…", ha ironizado, en referencia al lío político de las últimas semanas con el asilo concedido al candidato opositor venezolano en España. El mensaje se ha hecho muy viral, con más de 2.000 me gusta en cuestión de horas.